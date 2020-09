Réconciliez vos équipes avec la Communication Non Violente

Préliminaires

Voici le contexte : la situation est un peu tendue entre l’équipe et le manager. Certaines de ses actions sont mal interprétées mais tout n’est que non-dits et le temps passe donc sans que les choses ne s’arrangent d’elles-même.

Je décide donc d’organiser un atelier pour améliorer la situation.

J’ai d’abord beaucoup de mal à visualiser ce que je pourrais faire. Il y a pour moi plusieurs problématiques : non-dits, incompréhension du rôle de manager, attentes non comblées. Je pense donc à 2 ateliers assez connus : Rôles & Responsabilités ainsi que Give & Take Matrix. Problème, ces ateliers se focalisent sur tous les rôles de l’équipe. Or dans mon cas, c’est uniquement celui du manager qui mérite de l’attention. Je me demande si je ne pourrais pas modifier l’un de ces ateliers à ma sauce mais je n’arrive pas à en tirer quelque-chose. Alors je laisse reposer tout ça quelques jours…

Je ne sais pas pour vous mais c’est quelque chose que je fais souvent. Lorsque je n’arrive pas y voir clair sur un sujet, même après en avoir parlé avec des personnes compétentes, je prends une sorte de pause. Cela permet à mes idées de se reposer tranquillement, un peu comme de la boue dans de l’eau. Une fois que le boue est au fond, on y voit plus clair !

Et après quelques jours, je deviens effectivement plus productive. Je réalise d’abord que j’ai une peur qui m’empêche d’avancer. En effet, c’est principalement l’équipe qui a des “revendications” vis-à-vis du manager. Or, je n’ai pas envie d’un atelier “procès” qui ne servirait qu’à enfoncer une personne. Ainsi, même s’il me serait sans doute possible d’adapter les ateliers précédents, je ne les sens pas “humainement sains” dans ma situation. En tout cas, je ne me sens pas assez confiante pour les gérer de cette manière.